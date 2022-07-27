Bloomberg: Саудовская Аравия собралась рекордно поднять цену на свою нефть

Саудовская Аравия собралась установить рекордный премиум на свою нефть для рынка Азии в сентябре, пишет Bloomberg.

Трейдеры ожидают, что крупнейший в мире экспортер сырого топлива будет продавать свою нефть сорта Arab Light для Азии с премией в 10,8 доллара за баррель к эталонному показателю в регионе. Если Саудовская Аравия поднимет цены, то это снизит запрос на дополнительные поставки, отметили эксперты. Некоторые азиатские переработчики начали обдумывать сокращение производственных мощностей с сентября.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и Ирак на фоне санкций в отношении России наращивают поставки нефти на европейский рынок. Всего государства Ближнего Востока в июле поставляли в Европу до 2,2 миллиона баррелей в сутки. Это почти на 90 процентов превышает показатель января 2022 года.

Между тем страны «Большой семерки» (G7) определились со сроком введения потолка цен на российскую нефть — механизм планируется внедрить к 5 декабря.