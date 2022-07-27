Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Саудовская Аравия собралась рекордно поднять цену на свою нефть

Bloomberg: Саудовская Аравия собралась рекордно поднять цену на свою нефть

Фото: Shutterstock

Саудовская Аравия собралась установить рекордный премиум на свою нефть для рынка Азии в сентябре, пишет Bloomberg.

Трейдеры ожидают, что крупнейший в мире экспортер сырого топлива будет продавать свою нефть сорта Arab Light для Азии с премией в 10,8 доллара за баррель к эталонному показателю в регионе. Если Саудовская Аравия поднимет цены, то это снизит запрос на дополнительные поставки, отметили эксперты. Некоторые азиатские переработчики начали обдумывать сокращение производственных мощностей с сентября.

Brent от TradingView

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и Ирак на фоне санкций в отношении России наращивают поставки нефти на европейский рынок. Всего государства Ближнего Востока в июле поставляли в Европу до 2,2 миллиона баррелей в сутки. Это почти на 90 процентов превышает показатель января 2022 года.

Между тем страны «Большой семерки» (G7) определились со сроком введения потолка цен на российскую нефть — механизм планируется внедрить к 5 декабря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Силы ДНР возобновили наступление на Авдеевку
Парикмахеры перечислили лучшие челки для женщин с длинными волосами
Глава UFC высказался о новом бое Яна
Российского следователя осудили за вымогательство взятки у подозреваемого
Названы три города России с подешевевшими новостройками
Назван возможный срок проведения референдума в ДНР
Тайну личности «человека из Сомертона» раскрыли спустя 73 года
Волочкова сообщила о проблемах со здоровьем
Фестиваль Metal Over Russia отменили после жалоб местных жителей
Парусник «Россия» примет участие в параде ко Дню ВМФ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.