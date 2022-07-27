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Страны G7 определились со сроком введения потолка цен на российскую нефть

Страны G7 планируют ввести потолок цен на российскую нефть к 5 декабря

Фото: Michael Kappeler / globallookpress.com

Страны G7 определились со сроком введения потолка цен на российскую нефть — механизм планируется внедрить к 5 декабря, пишет Reuters.

В те же сроки должны вступить в силу и ограничения по импорту российской нефти, намеченные Евросоюзом, пояснил высокопоставленный чиновник.

«Цель в том, чтобы совпасть с тем временем, которое уже определило ЕС. Мы хотим убедиться в том, что механизм ограничения цен вступит в силу в те же сроки», — пояснил собеседник агентства.

О планах внедрить механизм «Большая семерка» заявила в июне и с тех пор обсудила его перспективы с крупными покупателями российской нефти — Китаем и Индией. «Мы уже услышали от ряда азиатских стран, что они заинтересованы либо в присоединении к коалиции, либо в том, чтобы разобраться, на каком уровне установить цену, чтобы укрепить собственные позиции в переговорах с Россией насчет будущих контрактов», — объяснил чиновник.

О том, что потолок цен может быть введен уже к декабрю, ранее заявляли в Вашингтоне. «Мы следуем за тем, что делают европейцы», — пояснил тогда замглавы минфина страны, также сославшись на сроки вступления в силу ограничений Брюсселя.

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Платон Щукин
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