В США заявили об обнадеживающей позиции Индии по ограничениям против России

Минфин США заявил об обнадеживающей позиции Индии по предельным ценам на нефть из России

Позиция Индии по поводу предложения США ввести ограничения по ценам на российскую нефть обнадеживает, заявила глава министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен в интервью Reuters. По ее словам, сейчас стороны ведут переговоры по поводу установления предельной стоимости.

Глава американского минфина также сообщила, что испытывает оптимизм по поводу судьбы инициативы Вашингтона в целом. «Посмотрим, что получится. Обсуждения, которые я вела, в основном обнадеживали», — сказала Йеллен, совершающая рабочую поездку по странам Азии.

Высокопоставленный представитель минфина США, в свою очередь, уточнил, что Индия официальных обещаний по поводу потолка цен не давала, однако продолжает работу с Вашингтоном и «не выражает враждебности по отношению к идее».

13 июля Йеллен говорила, что уже обсудила перспективы установления ограничений с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Позже она заметила, что введение ограничений может быть выгодно Китаю и Индии, поскольку приведет к снижению стоимости импорта.

За три весенних месяца Китай потратил на энергоносители 18,9 миллиарда долларов, что почти в два раза больше суммы за тот же период годом ранее. Индия же приобрела топливо на сумму 5,1 миллиарда евро, что более чем в пять раз превышает прошлогодние цифры. Оба государства пользуются существенной скидкой, учитывая нежелание европейских покупателей работать с Россией.

