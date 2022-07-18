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В США заявили об обнадеживающей позиции Индии по ограничениям против России

Минфин США заявил об обнадеживающей позиции Индии по предельным ценам на нефть из России

Фото: Nick Oxford / Reuters

Позиция Индии по поводу предложения США ввести ограничения по ценам на российскую нефть обнадеживает, заявила глава министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен в интервью Reuters. По ее словам, сейчас стороны ведут переговоры по поводу установления предельной стоимости.

Глава американского минфина также сообщила, что испытывает оптимизм по поводу судьбы инициативы Вашингтона в целом. «Посмотрим, что получится. Обсуждения, которые я вела, в основном обнадеживали», — сказала Йеллен, совершающая рабочую поездку по странам Азии.

Высокопоставленный представитель минфина США, в свою очередь, уточнил, что Индия официальных обещаний по поводу потолка цен не давала, однако продолжает работу с Вашингтоном и «не выражает враждебности по отношению к идее».

13 июля Йеллен говорила, что уже обсудила перспективы установления ограничений с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Позже она заметила, что введение ограничений может быть выгодно Китаю и Индии, поскольку приведет к снижению стоимости импорта.

За три весенних месяца Китай потратил на энергоносители 18,9 миллиарда долларов, что почти в два раза больше суммы за тот же период годом ранее. Индия же приобрела топливо на сумму 5,1 миллиарда евро, что более чем в пять раз превышает прошлогодние цифры. Оба государства пользуются существенной скидкой, учитывая нежелание европейских покупателей работать с Россией.

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Платон Щукин
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