Apple разрешила ремонтировать свои компьютеры дома

Apple добавила в программу самостоятельного ремонта компьютеры Mac

Apple разрешила владельцам компьютеров Mac ремонтировать устройства в домашних условиях. Об этом сообщается на сайте компании.

Компания добавила в программу самостоятельного ремонта Self Service Repair компьютеры — с этого момента пользователи смогут обслужить устройства лично. В Apple рассказали, что владельцы девайсов смогут изучить официальные инструкции по ремонту Mac, а также заказать оригинальные запчасти. «Каждая подлинная деталь разработана и спроектирована для наших продуктов и проходит тщательное тестирование для обеспечения высочайшего качества, безопасности и надежности», — отметили в компании.

На старте запуска программы обслужить свои гаджеты смогут владельцы ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro на базе процессоров M1. Также в настоящий момент программа актуальна только для жителей США. Желающие отремонитровать свои компьютеры самостоятельно смогут арендовать инструменты для технического обслуживания за 49 долларов или получить их бесплатно сроком до недели.

«За последние три года Apple почти удвоила количество сервисных центров с доступом к оригинальным запчастям, инструментам и материалам», — подчеркнули представители компании. В заключении в Apple посоветовали не имеющим опыта технического обслуживания гаджетов пользователям обращаться в авторизованные сервисные центры.

Apple анонсировала появление программы самостоятельного ремонта техники бренда в конце ноября. Self Service Repair будет запущена в США и затем распространится на другие регионы.