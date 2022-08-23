В Германии не увидели повода для приостановки «Северного потока»

Глава ФСА ФРГ Мюллер не видит повода для приостановки «Северного потока» с 31 августа

В Федеральном сетевом агентстве (ФСА) Германии не видят повода для приостановки поставок по «Северному потоку», анонсированной с 31 августа по 2 сентября. Об этом заявил глава регулятора Клаус Мюллер, его слова приводит агентство DPA.

По его словам, организация считает «непонятной с технической точки зрения» временное прекращение прокачки для обслуживания. Мюллер подчеркнул, что в случае чрезвычайной ситуации ввиду нехватки газа ФРГ «будет сложно» принимать правильные решения, однако власти попытаются минимизировать ущерб.

Ранее сообщалось, что немецкий энергетический концерн Uniper объявил о возобновлении в конце августа работы резервной угольной электростанции Heyden 4, которую год назад прекратили использовать в коммерческих целях в рамках плана по декарбонизации. Причиной для такого решения стали ожидаемые проблемы с газом из-за трехдневного прекращения поставок по газопроводу «Северный поток».

«Газпром» ранее объявил о приостановке «Северного потока». 31 августа будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60. Это обусловлено проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ. После этого транспорт газа по трубопроводу будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубометров в сутки.