Ведущий Первого канала рассказал о попадании на телевидение

Ведущий программы «Время покажет» Шейнин рассказал, что попал на телевидение по объявлению

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин вспомнил, как началась его карьера на телевидении. В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», запись которого доступна на YouTube, журналист заявил, что попал на ТВ по объявлению.

По словам Шейнина, в середине 1990-х годов он увидел в газете объявление о том, что в программу «Бесконечное путешествие» канала РТР (ныне — «Россия 1») требуется ведущий, и решил сходить на кастинг. «Я увидел это объявление, что если вы любите путешествовать, если вы любите рассказывать истории, (...) я подумал, что это все про меня, и пошел туда», — рассказал он.

Как отметил Шейнин, он решил пойти на кастинг, потому что в тот момент работал антропологом и много путешествовал по северной части России. «У меня специализация по народам Севера. (...) Во время учебы в университете у меня были экспедиции в Усть-Ордынский Бурятский округ, на Сахалин и на Чукотку. Причем это были не просто поездки, а это были экспедиции, то есть ты там живешь, ты там общаешься, ты там проводишь довольно много времени», — добавил он.

В итоге Шейнина взяли не ведущим, а сценаристом шоу.

В марте сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против Шейнина. Также под ограничения попал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Бесконечное путешествие» — ток-шоу, посвященное путешествиям в экзотические страны. Программа выходила на канале РТР с 1996 по 1997 год. Ведущим передачи был актер Евгений Дворжецкий.