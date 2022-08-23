Российский СИЗО после освобождения заложников возобновил работу в штатном режиме

СИЗО Кемерова после захвата заложников арестантами продолжил работать в штатном режиме

СИЗО-1 в Кемерове, где арестанты взяли в заложники троих сотрудников, продолжает работать в штатном режиме. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по Кемеровской области.

По данным ведомства, в следственном изоляторе уже разрешены посещения.

Ранее в Кемерово арестанты СИЗО-1 захватили троих сотрудников в заложники и потребовали вызвать сотрудников прокуратуры и ФСИН. Во время обхода камер восемь заключенных напали на двух женщин и мужчину из числа персонала изолятора и затащили их в помещение. Арестанты были вооружены деревянными палками и металлическим уголком.

22 августа в результате проведенных мероприятий заложники были освобождены, никто не пострадал.