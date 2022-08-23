Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров назвал главную тему на переговорах с главой МИД Ирана

Лавров заявил, что главной темой его встречи с главой МИД Ирана станет ситуация в Сирии

Фото: globallookpress.com

Одной из главных тем на переговорах главы МИД России Сергея Лаврова с коллегой из Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном, которые состоятся в ближайшее время, станет ситуация в Сирии. Ключевую тему на предстоящей встрече назвал российский министр иностранных дел, его слова передает РИА Новости.

Лавров напомнил, что на трехстороннем саммите России, Турции и Ирана в Тегеране 19 июля было принято совместное заявление трех президентов. «Мы, конечно же, уделяем внимание тем практическим шагам, которые необходимы, чтобы полностью выполнить договоренности наших лидеров», — заключил он.

Министр добавил, что эта тема была основной в ходе визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию и его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. «Эта же тема будет одной из центральных в ходе ожидающейся в ближайшее время моей очередной встречи с министром иностранных дел Ирана», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Лавров проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии Александром Вулиным 22 августа в Москве. «Предполагается обсуждение ряда вопросов российско-сербского сотрудничества, обмен мнениями по актуальным и региональным проблемам», — уточнили в российском МИД.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал варварским преступлением убийство Дарьи Дугиной
Массовая авария на МКАД попала на видео
В Польше назвали опасным скорое окончание украинского конфликта
Британии пообещали невиданную инфляцию из-за «ушедших в стратосферу» цен на газ
Канада ввела новые антироссийские санкции
США пригрозили турецким компаниям проблемами из-за сотрудничества с Россией
Каждый четвертый россиянин назвал западные ценности разрушительными
Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли лучшим режиссером
В ДНР заявили о необходимости трибунала после обстрела Донецка
В богатой углем европейской стране начнут топить дома мусором
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.