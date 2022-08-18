Министр иностранных дел Лавров проведет переговоры с главой МВД Сербии Вулиным 22 августа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии Александром Вулиным 22 августа в Москве. О запланированной встрече глав ведомств сообщил заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев, передает ТАСС.

«22 августа в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром внутренних дел Республики Сербия Александром Вулиным. Предполагается обсуждение ряда вопросов российско-сербского сотрудничества, обмен мнениями по актуальным и региональным проблемам», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

В июне Вулин отчитал вице-премьера Сербии Зорану Михайлович за положительную оценку срыва визита Лаврова из-за закрытия воздушного пространства европейских стран для пролета самолета российского министра. «Министр иностранных дел России Сергей Лавров десятилетиями в тяжелых условиях доказывал, что является другом Сербии, а как это доказали те, кто сделал его визит невозможным?» — заявил Вулин.