Глава МВД Сербии ответил министру энергетики на слова о Лаврове

Глава МВД Сербии Вулин ответил министру энергетики, поприветствовавшей срыв визита Лаврова

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин ответил вице-премьеру и министру горного дела и энергетики страны Зоране Михайлович, поприветствовавшей срыв визита главы МИД России Сергея Лаврова в Белград. Его слова опубликованы на сайте МВД страны.

«Всегда нехорошо, если иностранцы определяют, кто наши гости и кто наши друзья. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров десятилетиями в тяжелых условиях доказывал, что является другом Сербии, а как это доказали те, кто сделал его визит невозможным?» — заявил Вулин.

Накануне Михайлович прокомментировала отмену визита российского министра в Сербию из-за закрытия воздушного пространства европейских стран для пролета его самолета. Она заявила, что визит Лаврова осложнил бы положение Сербии и «хорошо, что он отложен».

Глава МВД отметил, что выбор друзей в соответствии с повседневными политическими обстоятельствами грозит потерей суверенитета, выборов и военного нейтралитета. «Сербия ни русская, ни американская, ни европейская, Сербия есть государство всех своих граждан и только их, и потому никогда не будет хорошо, чтобы к нам не пришел друг, а сила, грозящая нам, стала выше ценности свободы, которую мы защищаем», — заключил глава МВД.

Ранее три страны Балканского полуострова — Болгария, Северная Македония и Черногория — отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. В связи с этим назначенный на 6-7 июня визит главы российской дипломатии в Сербию оказался сорван.

Министр назвал немыслимым решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не пропустить его самолет в Сербию. Он также отметил, что, отказав в пролете его самолету в Сербию, страны Европейского союза и НАТО лишили Белград права на осуществление независимой внешней политики.