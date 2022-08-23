GT: Запад безуспешно пытается представить Киев «стороной добра», но это выглядит абсурдно

Страны Запада во главе с США безуспешно пытаются представить Украину «стороной добра», однако это выглядит абсурдно. О тактике западных стран пишет китайское издание Global Times (GT).

«Вашингтон слишком увлекся созданием историй в духе "слабый побеждает сильного", провоцируя некоторые страны на противостояние крупным державам и выдумывая сюжет о борьбе "справедливости против зла" на Украине для того, чтобы добиться задуманного эффекта», — говорится в материале.

Отмечается, что попытка западных стран выдать Украину за «гарант мира» и «воплощение справедливости» выглядит глупо. Авторы отмечают, что лидеры западных государств не хотят обсуждать тему гарантий безопасности для Украины.

Проблема такого подхода заключается в том, что не учитываются взаимозависимости, которые связывают всех участников международных отношений, говорится в статье. Как пишет издание, в эпоху глобализации феномены безопасности и угрозы неразрывно связаны.

«Неразумно пытаться расширить пространство собственной безопасности до чужих границ и невозможно построить безопасность на незащищенности других», — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить еще 16 миллиардов долларов финансовой помощи от Запада до конца года в дополнение к уже полученным 14 миллиардам. По его словам, эту сумму власти надеются получить до конца года.

