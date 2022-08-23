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Обыски в гараже у предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной попали на видео

СКР показал видео обысков в арендованном гараже предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной

Обыски в гараже, арендованном гражданкой Украины Натальей Вовк, причастной к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной, попали на видео. Запись во вторник, 23 августа, публикует Следственный комитет России (СКР).

На кадрах видно, как следователи и эксперты осматривают следы на картонных коробках, находящихся в гараже. Также они берут образцы для дальнейшей проверки и фотографируют помещение.

Ранее стало известно об обысках в съемной квартире Вовк. Также следователи допросили родственников потерпевшей, персонал, участников фестиваля и свидетелей трагедии. Были изучены записи с камер наружного наблюдения, и назначен ряд экспертиз.

22 августа в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дугиной. Его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Украинка прибыла в Москву 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и сняла квартиру в доме, где жила Дугина. Женщина следила за ней, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. После совершения убийства исполнительница покинула страну и скрылась в Эстонии, а машина была продана через интернет-портал.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналистку орденом Мужества.

Елизавета Новикова
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