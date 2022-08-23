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Волочкова проиграла суд экс-солистке «Стрелок» Любомской

Балерина Волочкова проиграла суд экс-солистке «Стрелок» Любомской по делу об оскорблении

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова проиграла суд экс-солистке группы «Стрелки» Екатерине Любомской по делу об оскорблениях в адрес певицы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В понедельник, 22 августа, Тверской районный суд обязал танцовщицу выплатить исполнительнице 200 тысяч рублей, а также возместить судебные издержки в размере 100 тысяч рублей.

Конфликт артисток начался год назад: тогда Любомская, проживая в соседнем с Волочковой доме, сняла видео, на котором балерина справляет нужду на своем участке, после чего отправила ролик в чат жителей поселка.

После этого танцовщица неоднократно высказывалась об экс-солистке «Стрелок» в оскорбительном ключе, после чего исполнительница подала иск о защите чести и достоинства.

Волочкова после проигрыша в суде поведала журналистам, что собирается продолжить судебное разбирательство: «Я никого не унизила и не оскорбила. Я высказала свое мнение о человеке. Теперь я включу Волочкову — подаю встречный иск».

В начале мая суд не удовлетворил иск балерины Анастасии Волочковой к Большому театру.

Ранее танцовщица прокомментировала слухи о своих долгах по коммуналке.

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Анастасия Астахова
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