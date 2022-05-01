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Волочкова проиграла суд Большому театру

Суд не удовлетворил иск балерины Анастасии Волочковой к Большому театру

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова проиграла суд Большому театру. Она требовала удовлетворить иск о выплате ей более 90 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на слова адвоката Евгения Корчаго.

Балерина требовала выплатить ей 95 миллионов рублей за 20 лет работы в театре. По словам адвоката, они не доверяют Тверскому суду, а решение им не зачитывали. Волочкова планирует дождаться объяснений и позже обжаловать судебное решение.

«Мы обратили внимание, что непосредственно перед заседанием из кабинета нашего судьи вышел судья по первому делу. Мы не знаем, о чем они разговаривали, но сама по себе ситуация, с учетом того, что мы ранее говорили, что не очень доверяем Тверскому суду, выглядит вполне предсказуемой. Прокуратора факт нарушения установила, полиция факт фальсификации подтвердила, а суд нарушений не увидел и отказал в иске», — пояснил Корчаго.

Разбирательства Волочковой связаны с ее увольнением в 2003 году. Балерина заявила, что ее незаконно лишили работы и не выплачивая при этом положенную пенсию. В октябре 2021 года Тверской суд Москвы оставил без удовлетворения еще один иск Волочковой к театру. Она требовала от руководства 200 миллионов рублей за моральный вред.

Нина Ташевская
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