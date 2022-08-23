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Володин ответил Зеленскому на слова о «последней черте» конфликта на Украине

Володин заявил о скором начале трибунала над украинскими военными преступниками

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В скором времени состоится трибунал над украинскими военными преступниками, которые «убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе» мирное население Донбасса. Об этом, отвечая на слова президента Владимира Зеленского о «последней черте» конфликта на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин и разместил соответствующий пост в своем Telegram-канале.

22 августа Зеленский обозначил «последнюю черту» конфликта на Украине, перейдя которую Москва не сможет рассчитывать на мирные переговоры с Киевом. Он предупредил, что реакция Киева на скорый судебный процесс над украинскими военными, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе, будет однозначной, а последствия — непоправимыми.

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«Важно, чтобы судебное заседание было публичным. Все его ждут.
Кроме Президента Украины Зеленского, который считает это неприемлемым. Более того, называет "последней чертой" в вопросе переговоров с Россией. Ему и киевскому режиму есть чего бояться», — написал Володин.

По его словам, именно Зеленский и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан. В связи с этим президент Украины делает все, чтобы трибунал не состоялся, и угрожает России отказом от мирного регулирования конфликта.

Спикер Госдумы считает, что крайне важно, чтобы судебный процесс над украинскими военными преступниками состоялся. Нужно, чтобы мир знал о преступлениях Киева «против человечества», подчеркнул Володин.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал возможным итогом для президента Украины Владимира Зеленского трибунал или вторые роли в комедиях.

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Анастасия Шейкина
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