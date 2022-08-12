Медведев назвал возможный итог для Зеленского

Медведев заявил, что видит итогом для Зеленского трибунал или вторые роли в комедийных шоу

Заместитель председателя Совета безопасности России назвал возможным итогом для президента Украины Владимира Зеленского трибунал или вторые роли в комедиях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», — подчеркнул политик.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал 11 августа в Луганскую народную республику и встретился там с главой ЛНР Леонидом Пасечником, а также лидером ДНР Денисом Пушилиным. Он уточнил, что по поручению главы российского государства провел совещание, «посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса».

Ранее политик посчитал, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что все население России необходимо призвать к ответственности, схожи с идеями Адольфа Гитлера.