Украинского посла вызвали в МИД Казахстана

В МИД Казахстана заявили о вызове посла Украины Петра Врублевского, ему выразили протест

Украинский посол Петр Врублевский вызван в МИД Казахстана. Там выразили протест в его адрес из-за высказываний о русских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Казахстана.

В ведомстве прошла встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины. Врублевскому был выражен протест в связи с его высказываниями в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. В МИД Казахстана также заявили «о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла».

Ранее посла Украины в Казахстане призвали объявить персоной нон грата. По словам председателя АРСК Владимира Божко, заявления Врублевского несовместимы с работой посла и дипломатической этикой. «Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране», — сказал Божко. АРСК также попросила правоохранительные органы Казахстана проверить факт распространения видео, в котором украинский дипломат говорит о необходимости убивать русских.

В Совете Ассамблеи народа Казахстана также отреагировали на слова Врублевского. Там назвали его заявления недопустимыми. «Призываем всех казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей», — говорится в обращении Ассамблеи, председателем которой является президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.