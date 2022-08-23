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Посла Украины в Казахстане призвали объявить персоной нон грата

В Казахстане призвали объявить персоной нон грата посла Украины за высказывание о русских

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье»

Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) призвала объявить посла Украины в Казахстане Петра Врублевского персоной нон грата в республике из-за его высказываний о русских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя АРСК Владимира Божко.

«Подобные заявления несовместимы со статусом посла и дипломатической этикой. Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживают в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИД Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата», — сообщил Божко.

АРСК также попросила правоохранительные органы Казахстана проверить факт распространения видео, в котором украинский дипломат говорит о необходимости убивать русских, и привлечь к ответственности граждан, участвовавших в создании ролика.

Накануне в Совете Ассамблеи народа Казахстана назвали слова посла Украины недопустимыми. «Призываем всех казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей», — говорится в обращении Ассамблеи, председателем которой является президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Василий Мека
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