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В Казахстане осудили слова посла Украины о русских

Совет Ассамблеи народа Казахстана осудил высказывание посла Украины о русских

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Слова посла Украины в Казахстане Петра Врублевского о русских недопустимы, считают в Совете Ассамблеи народа Казахстана, передает ТАСС.

«В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили», — осудили в Ассамблее.

В органе также отметили, что дипломатия призвана служить во имя мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды. «Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях. Призываем всех казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей», — говорится в обращении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова украинского дипломата о русских. «Восемь лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто», — сообщила она.

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