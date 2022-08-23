Власти назвали последствия выхода России из ВТО

Минэкономразвития: выход России из ВТО ограничит работу страны на новых рынках

Выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) может сильно ограничить работу страны на новых рынках, такие последствия назвал замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев в интервью РИА Новости.

«Альтернативы ВТО нет. Правилами ВТО регулируется более 92 процентов внешней торговли России. Половина этой доли приходится на страны, которые серьезно относятся к международному праву. Торговля с ними и сейчас регулируется правилами ВТО. Для них наш уход будет воспринят как отказ от "игры по правилам", что сильно ограничит наши возможности по работе с новыми рынками», — пояснил он.

Ильичев добавил, что в случае выхода России из организации любой из членов ВТО сможет ограничивать или прекращать торговлю с ней на свое усмотрение.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин указал на вред выхода России из международных организаций. Он пояснил, что для нахождения страны «в рынке необходимо исполнение многих соглашений.

В мае президент Владимир Путин поручил правительству провести оценку мер, которые приняли входящие в ВТО страны против России. В марте депутаты партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО.