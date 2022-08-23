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Власти назвали последствия выхода России из ВТО

Минэкономразвития: выход России из ВТО ограничит работу страны на новых рынках

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) может сильно ограничить работу страны на новых рынках, такие последствия назвал замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев в интервью РИА Новости.

«Альтернативы ВТО нет. Правилами ВТО регулируется более 92 процентов внешней торговли России. Половина этой доли приходится на страны, которые серьезно относятся к международному праву. Торговля с ними и сейчас регулируется правилами ВТО. Для них наш уход будет воспринят как отказ от "игры по правилам", что сильно ограничит наши возможности по работе с новыми рынками», — пояснил он.

Ильичев добавил, что в случае выхода России из организации любой из членов ВТО сможет ограничивать или прекращать торговлю с ней на свое усмотрение.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин указал на вред выхода России из международных организаций. Он пояснил, что для нахождения страны «в рынке необходимо исполнение многих соглашений.

В мае президент Владимир Путин поручил правительству провести оценку мер, которые приняли входящие в ВТО страны против России. В марте депутаты партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО.

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Платон Щукин
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