Власти назвали последствия выхода России из ВТО
Выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) может сильно ограничить работу страны на новых рынках, такие последствия назвал замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев в интервью РИА Новости.
«Альтернативы ВТО нет. Правилами ВТО регулируется более 92 процентов внешней торговли России. Половина этой доли приходится на страны, которые серьезно относятся к международному праву. Торговля с ними и сейчас регулируется правилами ВТО. Для них наш уход будет воспринят как отказ от "игры по правилам", что сильно ограничит наши возможности по работе с новыми рынками», — пояснил он.
Ильичев добавил, что в случае выхода России из организации любой из членов ВТО сможет ограничивать или прекращать торговлю с ней на свое усмотрение.
Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин указал на вред выхода России из международных организаций. Он пояснил, что для нахождения страны «в рынке необходимо исполнение многих соглашений.
В мае президент Владимир Путин поручил правительству провести оценку мер, которые приняли входящие в ВТО страны против России. В марте депутаты партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО.