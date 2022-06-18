Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кудрин оценил последствия выхода России из международных организаций

Глава Счетной палаты Кудрин заявил о вреде выхода России из международных организаций
Алексей Кудрин

Алексей Кудрин. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин указал на вред выхода России из международных организаций. Об этом он заявил в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его мнению, российской стороне не стоит самостоятельно покидать международные организации из-за приостановки членства в них или неудовлетворенности отношением к себе. Глава Счетной палаты пояснил, что для нахождения страны «в рынке» необходимо исполнение многих соглашений. «Чтобы когда-то не произошло, что мы доехали до границы на своем автомобиле, а дальше он не соответствует требованиям по экологии других стран», — привел пример он.

Кудрин также отметил, что в рамках ПМЭФ подчеркивал важность соблюдения множества конвенционных соглашений, поскольку они регулируют «и взаимную торговлю, и обмен гражданами, и транспортные, и другие вопросы, которые должны быть сопряжены, чтобы мы работали в мире, в рынке».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин оценил перспективу выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, в данный момент такая возможность не обсуждается. «Мы не пойдем на эти шаги, потому что, как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали», — уточнил дипломат.

16 марта Россию официально исключили из Совета Европы. Соответствующее решение анонимным голосованием принял комитет министров организации.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Путин указал на нежелание Запада оплачивать транзит газа через Украину
Путин рассказал о сложностях отношений России с Боснией и Герцеговиной
Кудрин оценил последствия выхода России из международных организаций
Аргентина купит американские вертолеты вместо российских
Американский наемник раскрыл подробности о сдаче в плен на Украине
Стало известно о недовольстве однопартийцев Джонсона его поездкой в Киев
Глава МИД Украины рассказал о предложениях Киеву прекратить сопротивление
В Москве подростки сняли с линии железнодорожный состав
КХЛ захотели разделить на две лиги с «сильными» и «слабыми» командами
Туроператоры сократили долг перед российскими туристами в 1,5 раза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.