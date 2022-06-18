Кудрин оценил последствия выхода России из международных организаций

Глава Счетной палаты Кудрин заявил о вреде выхода России из международных организаций

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин указал на вред выхода России из международных организаций. Об этом он заявил в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его мнению, российской стороне не стоит самостоятельно покидать международные организации из-за приостановки членства в них или неудовлетворенности отношением к себе. Глава Счетной палаты пояснил, что для нахождения страны «в рынке» необходимо исполнение многих соглашений. «Чтобы когда-то не произошло, что мы доехали до границы на своем автомобиле, а дальше он не соответствует требованиям по экологии других стран», — привел пример он.

Кудрин также отметил, что в рамках ПМЭФ подчеркивал важность соблюдения множества конвенционных соглашений, поскольку они регулируют «и взаимную торговлю, и обмен гражданами, и транспортные, и другие вопросы, которые должны быть сопряжены, чтобы мы работали в мире, в рынке».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин оценил перспективу выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, в данный момент такая возможность не обсуждается. «Мы не пойдем на эти шаги, потому что, как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали», — уточнил дипломат.

16 марта Россию официально исключили из Совета Европы. Соответствующее решение анонимным голосованием принял комитет министров организации.