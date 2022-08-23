Захарова оценила заявление посла Украины в Казахстане об убийстве русских

Захарова заявила, что высказывания посла Украины доказывают террористическую суть Киева

Высказывания посла Украины в Казахстане лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность Киева. Так слова дипломата Петра Врублевского о том, что чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению, прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Реагируя на сказанное украинским послом, дипломат отметила, что Врублевский призвал убивать «как можно больше русских» находясь в стране, где таковых насчитывается более трех миллионов. Захарова подчеркнула, что заявления посла «лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима».

«Невозможно вообразить, как посол – лицо, которое призвано укреплять двусторонние отношения, – в открытую занимается подрывом межнационального согласия в стране пребывания, призывая уничтожать граждан этой страны по национальному признаку», — добавила она, указав, что отсутствие реакции со стороны Киева выглядит как одобрение.

Представитель внешнеполитического ведомства выразила уверенность в том, что Нур-Султан не оставит без внимания призывы Врублевского. Она напомнила, что украинского посла вызвали в МИД, а в интернете появились петиции, в которых граждане Казахстана требуют его депортации.

Ранее сообщалось, что в Совете Ассамблеи народа Казахстана не поддержали украинского посла. Там назвали заявления Врублевского недопустимыми.