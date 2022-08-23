В Запорожье приготовились передать доказательства об обстреле ЗАЭС в ООН

В Запорожье заявили о готовности передать доказательства обстрела ЗАЭС частями ВСУ в ООН

В Запорожской области собрали необходимые доказательства обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Вооруженными силами Украины (ВСУ), их могут предоставить ООН незамедлительно, рассказал РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Вся доказательная база нами собрана и может быть в незамедлительном порядке направлена в ООН. Весь мир должен узнать о причастности киевского режима к обстрелам атомной станции», — заявил Рогов.

Он также отметил, что в задокументированной форме могут передать сведения о видах вооружений, которыми ведется обстрел, а также результаты баллистической экспертизы. «Мы также можем показать осколки и части снарядов и ракет, которые были выпущены по территории атомной станции», — сказал чиновник.

Накануне замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Россия рассчитывает на согласование в ближайшее время логистики поездки делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.