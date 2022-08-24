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Джонсон обратился к Зеленскому по вопросу поддержки Украины

Премьер Джонсон: Британия продолжит помогать Украине вопреки экономическому кризису
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Великобритания испытывает трудности в экономике, но продолжит оказывать помощь Украине, заявил объявивший в июле об уходе в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон, пишет ТАСС.

На совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским он уточнил, что цена поддержки Киева очень высока для всех. По словам премьера, в Великобритании растет инфляция, увеличилась стоимость энергоресурсов, профсоюзы начинают демонстрации за повышение зарплат, снижение цен на нефтепродукты. Как уточнил Джонсон, Лондон делает все, чтобы «снизить тяготы их уровня жизни». Он добавил, что Британия продолжит помогать Украине вопреки экономическому кризису.

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«Мы понимаем, что тяжелые месяцы еще впереди. Однако несмотря на то, что ждет мир в ближайшие месяцы, Владимир, я хочу сказать, что вы должны быть уверены, у Великобритании хватит силы и терпения, чтобы пройти эти испытания», — пообещал он, обращаясь к Зеленскому по вопросу поддержки Украины.

Ранее Джонсон призвал отказаться от предложенных Россией мирных условий для дальнейших переговоров между Москвой и Киевом и похвалил украинцев за «неукротимое сопротивление российскому вторжению».

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Марина Совина
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