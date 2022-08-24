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В здание администрации Орловской области бросили бутылки с зажигательной смесью

Неизвестный бросил в здание администрации Орловской области бутылки с зажигательной смесью

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Неизвестный бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Об этом в среду, 24 августа, сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел около 7:50 в городе Орле. Возгорание было оперативно потушено, но во время тушения один из сотрудников получил ожоги. Ему оказана медицинская помощь.

«Если кто-то решил так отметить День независимости Украиныдень независимости Украины, то говорю еще раз — мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать», — написал Клычков.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. В августе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация будет продолжаться до выполнения поставленных задач.

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Евгения Куликова
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