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Попытку поджога орловской администрации показали на видео

Орловский губернатор Клычков опубликовал видео момента нападения на здание администрации
Начало событий в новости В здание администрации Орловской области бросили бутылки с зажигательной смесью

Попытку поджога администрации Орловской области показали на видео. Кадры с камер наружного наблюдения в среду, 24 августа, публикует губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром в Орле. Неизвестный бросил в центральный вход здания две бутылки с зажигательной смесью. На кадрах видно, как нападавший, одетый в черную куртку, подъезжает на велосипеде. Он кидает один коктейль Молотова, но тот не взрывается, тогда он бросает второй.

«Пострадал один сотрудник, с ним все в порядке. Во всем остальном, как я и сказал, разбираются правоохранители», — сообщил Клычков.

Ранее губернатор Орловской области предположил, что такими действиями «решил так отметить День независимости Украины».

Евгения Куликова
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