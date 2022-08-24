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Аналитик предрек доллару «эффект домино»

Аналитик Блинов предрек доллару «эффект домино» из-за визита Пелоси на Тайвань
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Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Старший аналитик ИК РУСС-ИНВЕСТ Роман Блинов заявил, что доллар по-прежнему мировая валюта №1. Об этом сообщает агентство «Прайм».

При этом ситуация в экономике может сложиться так, что сработает «эффект домино», предрек он. По его словам, для этого нужно, чтобы большинство стран G20 отказались от использования американской валюты как от платежного средства и средства инвестиций и сбережения своих национальных резервов.

Эксперт отметил, что в настоящее время страны, которые выбрали США как «тихую гавань» для инвестиций, начинают ставить под сомнение вопрос их сохранности.

«Сам по себе "эффект домино" уже витает в воздухе, особенно после тайваньского турне Нэнси Пелоси. Это неудивительно, ведь Китайская Народная Республика является одним из пяти самых крупных держателей американского государственного долга», — сказал он.

Аналитик считает, что процесс ослабления доллара на мировой арене в теории может способствовать и укреплению курса рубля. По его словам`, на данным момент на российскую валюту в первую очередь влияют внешнеторговый баланс и общее состояние экономики страны.

Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что наступает эпоха дорогого доллара и дешевого евро. «В Евросоюзе очень серьезный негатив: стран много, а валюта одна, я думаю, что кризис, вызванный ростом цен на энергоносители, уберет еще ни одно правительство», — поделился он.

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Марина Совина
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