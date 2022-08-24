Назван срок окончания засухи в Европе

Засуха в Европе может продлиться до ноября

Засуха в некоторых регионах Европы может продлиться еще три месяца, до ноября 2022 года. Вероятный срок окончания назвали в докладе Евросоюза, передает «Интерфакс».

Согласно документу, засуха и высокие температуры воздуха ожидаются в Западном Средиземноморье. Наиболее значительно погода затронет Португалию и Испанию, считают авторы доклада. В настоящий момент почти в половине европейских стран действует предупреждение о засухе. Ситуация ухудшилась в Германии, Ирландии, Люксембурге, Венгрии, Бельгии и Франции.

По предварительной оценке Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, засуха в этом году может стать сильнейшей за последние 500 лет. Из-за жары в странах Европы участились пожары, был установлен новый рекорд по пройденной огнем площади — 662,8 тысячи гектаров.

Сильнее всего от огня пострадала Испания — на нее пришлось почти 40 процентов выжженных территорий ЕС. На территории страны огнем было пройдено более 236,9 тысячи гектаров. Наиболее крупные очаги возгорания обнаружили в Галисии, Кастилии-и-Леоне, Астурии, Эстремадуре, Андалусии, Кастилии-Ла-Манче и Каталонии.