Sony выпустила геймпад для PlayStation 5

Sony представила настраиваемый геймпад DualSense Edge для PlayStation 5

Sony выпустила контроллер для PS5. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

Устройство DualSense Edge было показано на мероприятии Gamescom. Девайс представляет собой беспроводной контроллер с возможностью персонализации — пользователь может поменять стики или некоторые кнопки, переназначить функции клавиш, отрегулировать чувствительность управления.

В контроллер можно установить несколько профилей управления и быстро переключаться между ними. DualSense Edge получил специальную кнопку Fn, которая позволяет настраивать параметры, не отвлекаясь от игрового процесса. Также геймер сможет настроить чувствительность триггеров. В будущем владельцы устройства смогут заменять модули стиков — Sony намерена продавать аксессуары отдельно.

«Мы хотели развить наследие культовых контроллеров PlayStation, создав геймпад, который позволит игрокам экспериментировать и персонализировать элементы в зависимости от их собственного уникального стиля игры», — отметил арт-директор PlayStation Дайсуке Курихара. Сроки выхода DualSense Edge в продажу и цена устройства не раскрываются.

Ранее Sony назвала сроки выхода шлема виртуальной реальности нового поколения. По словам представителей компании, гарнитура PlayStation VR 2 появится в продаже в 2023 году.