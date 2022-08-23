Названы сроки выхода шлема PlayStation VR 2

Шлем Sony PlayStation VR 2 появится в продаже в 2023 году

Sony назвала сроки выхода шлема виртуальной реальности нового поколения. Об этом сообщается в Twitter компании.

Представители японской компании раскрыли информацию о релизном окне для устройства в аккаунтах PlayStation для разных регионов. Так, в японском профиле Twitter опубликовали изображение новой гарнитуры с пометкой 2023 и хэштегом #PSVR2. Судя по всему, в Sony намекнули, что девайс появится в продаже в 2023 году.

В корпорации не стали показывать дополнительных изображений устройства или рассказывать о характеристиках. Никакой новой информации в блоге PlayStation не появилось. Оригинальный PS VR был выпущен в октябре 2016 года.

Разрабатываемая Sony гарнитура виртуальной реальности имеет округлую форму, поддерживает тактильную обратную связь, отслеживание взгляда пользователя. Девайс имеет разрешение 4K HDR, частоту кадров 90/120 герц, обзор 110 градусов. В VR-режиме картинка будет отображаться в разрешении 4000x2400 пикселей или 2000x2040 пикселей на каждый глаз с HDR и частотой 90 герц.

Sony показала геймерам дизайн шлема виртуальной реальности нового поколения в конце февраля. Представители компании уточнили, что устройство будет подключаться к PS5 с помощью одного кабеля USB-C.