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Перечислены функции шлема PlayStation VR 2

Шлем PlayStation VR 2 позволит вести стримы с подключенной камерой для PS5

Изображение: Sony Interactive Entertainment

Компания Sony рассказала о функциях шлема виртуальной реальности PlayStation VR 2. Об этом сообщается на сайте компании.

Отличительные особенности были перечислены в блоге PlayStation. В корпорации заявили, что новая VR-гарнитура будет иметь прозрачный режим, в котором пользователь сможет посмотреть изображение с внешних камер, расположенных на корпусе устройства. Это будет полезно для того, чтобы сориентироваться в пространстве или найти контроллеры. На экран будет подаваться черно-белое изображение.

Также устройство будет поддерживать режим трансляции, в которым геймеры смогут делиться игровым опытом со зрителями в интернете. VR-шлем позволит вести игровые стримы при при подключенной HD-камере.

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Владельцы девайса смогут настроить игровую зону — ограниченную в комнате территорию, по которой геймер будет передвигаться. Для этого нужно будет отсканировать помещение и обозначить границы — при их пересечении PlayStation VR 2 отправит соответствующее уведомление.

В заключении представители Sony рассказали, что шлем будет поддерживать два режима просмотра контента. В VR-режиме картинка будет отображаться в разрешении 4000x2400 пикселей или 2000x2040 пикселей на каждый глаз с HDR и частотой 90 герц. В кинематографическом режиме изображение будет демонстрироваться в разрешении 1920x1080 пикселей с частотой до 120 герц.

В конце февраля Sony показала геймерам дизайн шлема виртуальной реальности PlayStation VR 2. В компании не стали раскрывать стоимость гаджета и когда шлем поступит в продажу.

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Андрей Ставицкий
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