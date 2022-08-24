Во взорванной машине главы ВГА Михайловки находилась его приемная дочь

Во взорванной машине главы администрации Михайловки Сушко находилась его приемная дочь

Во взорванной машине главы военно-гражданской администрации (ВГА) Михайловки Ивана Сушко находилась его приемная дочь. Об этом в своем Telegram-канале написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Иван Сушко вез ее в детский сад. Взрывное устройство было направленного действия. По счастливой случайности ребенок выжил и не получил критических ранений», — рассказал он.

Ранее Рогов заявил, что в связи с участившимися случаями терактов в Запорожской области будет усилен контроль на пунктах въезда с территории Украины. «Будут более качественные проверки въезжающих на освобожденную территорию людей, которые едут к нам с территорий, пока еще подконтрольных режиму [президента Украины Владимира] Зеленского», — пояснил Рогов.

Он также отметил, что, кроме этого, в регионе примут ряд мер, которые позволят более эффективно выявлять «террористических персонажей».

Сушко погиб 24 августа в результате покушения. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта заложили взрывное устройство.