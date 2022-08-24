Контроль на пунктах въезда с территории Украины будет усилен

В Запорожской области усилят контроль на пунктах въезда с территории Украины

В связи с участившимися случаями терактов в Запорожской области будет усилен контроль на пунктах въезда с территории Украины, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будут более качественные проверки въезжающих на освобожденную территорию людей, которые едут к нам с территорий, пока еще подконтрольных режиму [президента Украины Владимира] Зеленского», — пояснил Рогов.

Он также отметил, что, кроме этого, в регионе примут ряд мер, которые позволят более эффективно выявлять «террористических персонажей».

Ранее Рогов информировал, что в Запорожской области в результате покушения погиб глава населенного пункта Михайловка Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта заложили взрывное устройство.