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Небензя обвинил Украину в начале спецоперации

Небензя: Украина спровоцировала спецоперацию, нарушив Минские соглашения
Василий Небензя

Василий Небензя . Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что цели специальной военной операции на Украине выполняются. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя обвинил Украину в начале спецоперации и заявил, что «война, уносившая жизни мирных жителей в течение восьми лет, могла бы закончиться, если бы Киев выполнил Минские договоренности». По его словам, в соблюдении соглашений не был заинтересован ни Киев, ни его зарубежные партнеры. Кроме того, стороны пригрозили отказаться от безъядерного статуса.

«Еще раз повторю: если бы выполнялись Минские соглашения, никакой спецоперации не потребовалось бы. Но киевский режим решил иначе», — отметил он.

Дипломат добавил, что у граждан Украины наступило трудное время. «Однако ответственность за это несет киевский режим, пришедший к власти в 2014 году в результате осуществленного при помощи ряда западных государств антиконституционного переворота», — подчеркнул Небензя.

На том же заседании СБ ООН Небензя назвал Запад соучастником преступлений на Украине. Он обвинил страны в том, что они поставляют Киеву «все новые и новые типы вооружений, добивающие туда, куда до этого он дотянуться не мог».

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Марина Совина
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