Небензя: Украина спровоцировала спецоперацию, нарушив Минские соглашения

Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что цели специальной военной операции на Украине выполняются. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя обвинил Украину в начале спецоперации и заявил, что «война, уносившая жизни мирных жителей в течение восьми лет, могла бы закончиться, если бы Киев выполнил Минские договоренности». По его словам, в соблюдении соглашений не был заинтересован ни Киев, ни его зарубежные партнеры. Кроме того, стороны пригрозили отказаться от безъядерного статуса.

«Еще раз повторю: если бы выполнялись Минские соглашения, никакой спецоперации не потребовалось бы. Но киевский режим решил иначе», — отметил он.

Дипломат добавил, что у граждан Украины наступило трудное время. «Однако ответственность за это несет киевский режим, пришедший к власти в 2014 году в результате осуществленного при помощи ряда западных государств антиконституционного переворота», — подчеркнул Небензя.

На том же заседании СБ ООН Небензя назвал Запад соучастником преступлений на Украине. Он обвинил страны в том, что они поставляют Киеву «все новые и новые типы вооружений, добивающие туда, куда до этого он дотянуться не мог».