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Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве настоятеля подмосковного храма

Подмосковная прокуратура контролирует дело об убийстве настоятеля храма Николая Чудотворца

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Прокуратура Московской области поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства настоятеля церкви Николая Чудотворца. Об этом во вторник, 24 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

На место преступления выехал Домодедовский городской прокурор Николай Развозжаев.

24 августа преподаватель воскресной школы зарезал настоятеля храма. Он несколько раз ударил священника ножом, нанеся ему смертельные ранения.

Правоохранители задержали 22-летнего подозреваемого в убийстве. Фигурант поджег кабинет воскресной школы, а когда туда зашел настоятель, он напал на него.

Молодого человека уволили из школы год назад, но накануне, 23 августа, он решил встретиться с настоятелем, и они долго беседовали о чувствах преподавателя к бывшей ученице. Он рассказал, что даже купил ей кольцо, но девушка отвергала настойчивого поклонника и боялась его. В тот момент настоятель заступался за школьницу. Правоохранители обнаружили учителя рядом с телом священника.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

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Екатерина Власова
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