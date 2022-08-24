Учителя воскресной школы задержали за убийство настоятеля подмосковной церкви

В Домодедове 22-летнего учителя воскресной школы задержали за убийство настоятеля храма

В Домодедове правоохранители задержали 22-летнего подозреваемого в убийстве настоятеля церкви Николая Чудотворца. Об этом в среду, 24 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным ведомства, фигурант поджег кабинет воскресной школы. Когда туда зашел настоятель, он напал на него.

Фигуранта уволили из школы год назад, но накануне, 23 августа, он решил встретиться с настоятелем, и они долго беседовали о чувствах преподавателя к бывшей ученице. Он рассказал, что даже купил ей кольцо, но девушка отвергала настойчивого поклонника и боялась его. В тот момент настоятель заступался за школьницу. Правоохранители обнаружили учителя рядом с телом священника, уточняет Telegram-канал Baza.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Ранее стало известно, что преподаватель воскресной школы зарезал настоятеля подмосковного храма. Он несколько раз ударил священника ножом, нанеся ему смертельные ранения.