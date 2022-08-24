Названа предполагаемая стоимость iPhone 14

PhoneArena: смартфоны серии iPhone 14 будут оценены минимум в 799 долларов

Стоимость телефонов серии iPhone 14 составит от 799 до 1699 долларов. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты медиа проанализировали слухи о будущих смартфонах Apple и назвали предполагаемые цены на устройства. По мнению специалистов, осенью американская компания представит четыре смартфона — iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Скорее всего, стоимость аппаратов останется на уровне их аналогов 2021 года выпуска.

iPhone 14 в базовой версии будет оценен в 799 долларов — столько же стоил стартовый iPhone 13. Модель в максимальной комплектации будет оценена в 1099 долларов. Устройство 14 Max будет доступно в зависимости от версии за 899–1099 долларов. Старшие модели ожидаемо подорожают: iPhone 14 Pro обойдется в 1099–1599 долларов, iPhone 14 Pro Max — в 1199–1699 долларов.

По словам авторов, удорожание премиальных устройств будет связано с наличием нового процессора, обновленной камеры и других улучшений. Также есть вероятность, что Apple будет продавать iPhone 14 Pro и 14 Pro Max дороже не на 100, а на 200 долларов. Однако на различных рынках будут действовать программы trade-in, которые позволят сэкономить на покупке.

Ранее источники Bloomberg рассказали, что Apple представит новую модельную линию iPhone 14 на презентации 7 сентября. Отмечается, что старт продаж планируется 16 сентября.