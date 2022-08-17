Названа дата новой презентации Apple

Bloomberg: компания Apple представит IPhone 14 на презентации 7 сентября

Компания Apple представит новую модельную линию IPhone 14 на презентации 7 сентября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с планами корпорации источники.

Отмечается, что старт продаж планируется 16 сентября. По данным агентства, Apple пока не подтвердила указанную дату.

Ожидается, что в тот же день состоится и презентация новых моделей iPad и компьютеров Mac. При этом некоторые продукты могут быть представлены позднее на отдельных мероприятиях.

По данным Bloomberg, в новой линии iPhone не будет модели с экраном 5,4 дюйма. Вместо этого появится базовая модель с экраном 6,7 дюйма, который раньше был только у версий Pro.

В начале августа корейские инсайдеры заявили, что базовая модель iPhone 14 будет стоить 799 долларов. Во столько же был оценен iPhone 13.

