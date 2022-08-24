В Европарламенте заявили о конкурсе ЕС на худшую идею против России

Евродепутат Мариани о запрете виз: Евросоюз запускает конкурс на худшую идею против России

Депутат Европарламента от Франции и экс-министр транспорта Пятой республики Тьерри Мариани, говоря о возможном запрете выдачи шенгенских виз россиянам, заявил, что Евросоюз (ЕС) запускает «конкурс на худшую идею против России». Об этом в среду, 24 августа, пишут «Известия».

«Завтра исламисту будет легче приехать в Европу, чем российской балерине», — сказал евродепутат.

По его мнению, допуск иностранца на территорию страны должен быть ее суверенным и демократическим выбором, зависящим от мнения граждан, и потому нельзя проводить политику запрета на уровне всего ЕС. «Страны Прибалтики и Польши пытаются навязать свою политику остальной Европе посредством «диктатуры эмоций», — заметил он.

Мариани при этом подчеркнул, что единства по этому вопросу в Евросоюзе нет.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик усомнился в том, что странам Евросоюза (ЕС) удастся найти консенсус по вопросу запрета выдачи шенгенских вид россиянам, поскольку есть много нюансов.

Ранее президент Латвии Эгил Левитс заявил, что страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам. Он также призвал пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство (ВНЖ) и визы.

