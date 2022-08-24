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В Европарламенте усомнились в консенсусе ЕС по запрету выдачи виз россиянам

«Известия»: евродепутат Угрик усомнился в консенсусе ЕС по запрету выдачи виз россиянам

Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик усомнился в том, что странам Евросоюза (ЕС) удастся найти консенсус по вопросу запрета выдачи шенгенских вид россиянам, поскольку есть много нюансов. Об этом в среду, 24 августа, пишут «Известия».

«Принятие запретов исключительно на основании гражданства далеко не уместно в мире, уважающем права человека», — считает Угрик. Он обратил внимание на то, что среди россиян, запрашивающих шенгенскую визу, есть не только туристы, но и люди, выезжающие по гуманитарным соображениям, по семейным обстоятельствам, по работе и учебе, а также по медицинским причинам. По мнению евродепутата, не рассматривать эти заявления на индивидуальной основе было бы посягательством на ряд основных прав, в том числе право на частную и семейную жизнь.

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Кроме того, запрет на выдачу виз также ограничит граждан России, проживающих в третьих странах. «Карательная логика — неподходящее основание для полного пересмотра шенгенского визового режима», — заявил политик.

Ранее президент Латвии Эгил Левитс заявил, что страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам. Он также призвал пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство (ВНЖ) и визы.

Вопрос о выдаче виз россиянам будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа.

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Марина Совина
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