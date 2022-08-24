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Пограничники Ирана изъяли 1,4 тонны наркотиков на границе с Афганистаном

Пограничная служба Ирана конфисковала 1,4 тонны наркотиков в районе города Сераван

Фото: Caren Firouz / Reuters

Пограничная служба Ирана изъяла 1,4 тонны наркотиков в районе города Сераван, расположенного на юго-востоке страны. Об этом сообщает руководитель ведомства Ахмада Али Годарзи, передает ТАСС.

«Контрабандисты, намеревавшиеся ввезти в страну наркотики на двух автомобилях, начали стрелять по ним [пограничникам], а те открыли ответный огонь», — рассказал глава службы. По его словам, злоумышленники скрылись и бросили машины, в которых находилось оружие и более 1,4 тонны опиума.

Агентство отмечает, что Сераван расположен в провинции Систан и Белуджистан. Провинция является одним из самых криминальных регионов страны и граничит с Пакистаном и Афганистаном. Через ее территорию проходит большая часть наркотрафика.

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Виктория Кондратьева
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