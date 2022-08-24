Пограничники Ирана изъяли 1,4 тонны наркотиков на границе с Афганистаном

Пограничная служба Ирана конфисковала 1,4 тонны наркотиков в районе города Сераван

Пограничная служба Ирана изъяла 1,4 тонны наркотиков в районе города Сераван, расположенного на юго-востоке страны. Об этом сообщает руководитель ведомства Ахмада Али Годарзи, передает ТАСС.

«Контрабандисты, намеревавшиеся ввезти в страну наркотики на двух автомобилях, начали стрелять по ним [пограничникам], а те открыли ответный огонь», — рассказал глава службы. По его словам, злоумышленники скрылись и бросили машины, в которых находилось оружие и более 1,4 тонны опиума.

Агентство отмечает, что Сераван расположен в провинции Систан и Белуджистан. Провинция является одним из самых криминальных регионов страны и граничит с Пакистаном и Афганистаном. Через ее территорию проходит большая часть наркотрафика.

Ранее директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что заморозка Западом активов Афганистана способна лишить страну шанса отказаться от производства наркотиков. По его мнению, культивация опийного мака и наркопроизводство является единственным источником дохода для афганского народа.