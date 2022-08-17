МИД России рассказал о влиянии санкций Запада на наркотрафик в Афганистане

МИД России: заморозка активов лишила Афганистан шанса отказаться от наркопроизводства

Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что заморозка Западом активов Афганистана способна лишить страну шанса отказаться от производства наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также напомнил, что в мае 2021 года генеральный инспектор США по вопросам восстановления Афганистана Джон Сопко в своем докладе подтвердил близость страны к гуманитарной катастрофе. «Не менее 23 миллионов человек нуждались в срочной продовольственной помощи. Прибавьте к этому блокировку западными странами финансовых активов Афганистана, которая обеспечила паралич не только банковской отрасли, но и связанных с ней промышленности и сельского хозяйства», — рассказал дипломат.

По его мнению, культивация опийного мака и наркопроизводство является практически единственным источником дохода для населения Афганистана в нынешней ситуации. «С учетом засухи, отсутствия посевного материала и удобрений с трудом просматриваются перспективы их замены на легальные культуры», — резюмировал Тарабрин.

Ранее глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода сообщил об увеличении объема контрабанды наркотиков, в частности, опиумного мака из Афганистана в Среднюю Азию после прихода к власти движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Он подчеркнул, что талибы не просто нарушили свое обещание пресечь экспорт запрещенных веществ, но и продолжают наращивать поставки.