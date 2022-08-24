Литва пригрозила Калининградской области расширением НАТО

Глава Минобороны Литвы Анушаускас пригрозил Калининградской области расширением НАТО

Расширение НАТО ослабит Калининградскую область, заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас. Его слова приводит «Укринформ».

«Если в конце года членами НАТО станут Финляндия и Швеция, то уже не Сувалкский коридор можно считать узким местом стран НАТО, а всю Калининградскую область — уязвимой частью России», — пригрозил глава ведомства, добавив, что ситуация в регионе изменится в корне.

Тем не менее, по его словам, конфигурация Сувалкского коридора не изменилась, как и не улучшилась ситуация с безопасностью вокруг Литвы.

Сувалкский коридор — гипотетический сухопутный коридор протяженностью около 100 километров, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью.

Ранее прибалтийская республика остановила транзит в Калининград ряд товаров, попавших под санкции Евросоюза. Тогда губернатор региона Антон Алиханов сообщил, что ограничения коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, включая строительные материалы, цемент и металлы.