В российском городе нашли тело 37-летнего мужчины с пакетом на голове

В Саратове СКР проводит проверку после обнаружения тела мужчины с пакетом на голове

В Саратове следователи проводят проверку после обнаружения тела погибшего мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 24 августа у дома №7 в 1-м Кавказском тупике обнаружили тело 37-летнего мужчины. Известно, что на голову жертвы был надет пластиковый пакет, а на теле есть повреждения уточняет «АиФ».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела мужчины, прибитого гвоздями к полу в подвале.