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Небензя потребовал ответа Праги после слов главы Минобороны Чехии о Дугиной

Постпред Небензя: Россия ожидает ответа Праги на слова главы Минобороны Чехии о Дугиной
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Москва ожидает, что Прага ответит на слова министра обороны Чехии Яны Черноховой о гибели журналистки Дарьи Дугиной на наличие признаков поддержки терактов, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

Дипломат обратил внимание на слова главы Минобороны Чехии Яны Черноховов, сказавшей, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что «ночь на 21 августа в России запомнят надолго», и подтвердившей, что «стоит за каждым словом». По словам Небензи, подобные заявления являются «открытой поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица».

«Ожидаем, что компетентные органы Чехии… серьезно отнесутся к заявлению министра обороны этой страны и дадут им соответствующую оценку», — потребовал Небензя.

Автомобиль, в котором находилась журналистка, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Дугина возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк.

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Марина Совина
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