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Путин прокомментировал задымление в Москве от лесных пожаров

Путин заявил, что задымление от лесных пожаров под Рязанью создает проблемы в Москве
СюжетПожар в Москве:

Фото: Globallookpress.com

Задымление от лесных пожаров в Рязанской области создает проблемы в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин правильно делает, что помогает соседним регионам в борьбе с возгораниями. Такой комментарий дал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что лесные пожары в регионе угрожают пяти населенным пунктам.

Пожар будет локализован в течение двух-трех дней и ликвидирован в срок до двух недель при условии, что не появятся новые осложняющие его тушение факторы, заявил он.

22 августа врио губернатора ввел на всей территории Рязанской области режим ЧС. Оценивая обстановку, он подчеркнул, что площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться.

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Сергей Истомин
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