Стал известен новый генпродюсер RTVI

Новым генпродюсером канала RTVI вместо Шнурова стал Обухов из Comedy Club Production

Новым генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI вместо музыканта Сергея Шнурова был назначен Константин Обухов из компании Comedy Club Production. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Представители телеканала рассказали, что в обязанности Обухова войдут обновление блока развлекательных программ и создание новых форматов сатирических шоу. «RTVI уже обладает лояльной взрослой аудиторией, которая интересуется политикой и новостными форматами. Перед Константином стоит задача дать этим зрителям что-то новое, создать контент, который расширит аудиторию RTVI», — прокомментировала его назначение исполнительный директор телеканала Ольга Пивень.

Отмечается, что Обухов имеет большой опыт в создании оригинальных телевизионных форматов для каналов ТНТ, ТВ-3 и других. В частности, он работал над передачами «Comedy Баттл» и «Танцы», получившей ТЭФИ, и «Открытый микрофон».

«Для меня большой вызов занять позицию генпродюсера канала и создать контент, который будет интересен не только в России, но и во всех регионах присутствия RTVI», — сказал новый генпродюсер телеканала.

В марте стало известно о том, что Шнуров решил на время покинуть пост генпродюсера RTVI из-за несовпадения взглядов с редакцией. Он заявил, что собирается сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов.

О назначении Шнурова на пост генпродюсера RTVI сообщалось в июне 2020 года. Предложение присоединиться к команде RTVI музыканту сделал владелец телеканала Микаэль Исраелян.