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Стал известен новый генпродюсер RTVI

Новым генпродюсером канала RTVI вместо Шнурова стал Обухов из Comedy Club Production

Кадр: Andrey Predelin / YouTube

Новым генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI вместо музыканта Сергея Шнурова был назначен Константин Обухов из компании Comedy Club Production. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Представители телеканала рассказали, что в обязанности Обухова войдут обновление блока развлекательных программ и создание новых форматов сатирических шоу. «RTVI уже обладает лояльной взрослой аудиторией, которая интересуется политикой и новостными форматами. Перед Константином стоит задача дать этим зрителям что-то новое, создать контент, который расширит аудиторию RTVI», — прокомментировала его назначение исполнительный директор телеканала Ольга Пивень.

Отмечается, что Обухов имеет большой опыт в создании оригинальных телевизионных форматов для каналов ТНТ, ТВ-3 и других. В частности, он работал над передачами «Comedy Баттл» и «Танцы», получившей ТЭФИ, и «Открытый микрофон».

«Для меня большой вызов занять позицию генпродюсера канала и создать контент, который будет интересен не только в России, но и во всех регионах присутствия RTVI», — сказал новый генпродюсер телеканала.

В марте стало известно о том, что Шнуров решил на время покинуть пост генпродюсера RTVI из-за несовпадения взглядов с редакцией. Он заявил, что собирается сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов.

О назначении Шнурова на пост генпродюсера RTVI сообщалось в июне 2020 года. Предложение присоединиться к команде RTVI музыканту сделал владелец телеканала Микаэль Исраелян.

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Олег Давыдов
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