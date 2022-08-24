Психолог назвала эффективные способы повысить уверенность в себе

Психолог Чики Дэвис: чтобы повысить уверенность в себе, следует выявить свои достоинства

Существуют эффективные способы, помогающие повысить уверенность в себе, утверждает психолог Чики Дэвис. Некоторые из них она назвала в статье для Psychology Today.

Для начала, по словам Дэвис, необходимо поработать над своими негативными установками. Она советует выявить ограничивающие убеждения о себе и противопоставить каждому из них позитивное убеждение. «Например, вы можете сказать себе: "Я добрая, умная, целеустремленная", и так далее», — предлагает психолог.

Например, таким мыслям как «Я недостойна» можно противопоставить утверждение «Я достойна не меньше других». Или, если у нас возникают мысли наподобие «Я не умеюз аводить друзей», их можно заменить их чем-то вроде: «У меня есть возможность заводить новых друзей» Чики Дэвис психолог

Следует напоминать себе не только о своих достоинствах, но и об умениях и способностях. При этом, как отметила Дэвис, важно проявлять сострадание к самому себе и с сочувствием относиться даже к своим негативным сторонам и качествам.

В заключение эксперт посоветовала с оптимизмом смотреть в будущее. Для тренировки этого навыка она рекомендует выполнять упражнения на визуализацию. Например, представлять идеальную версию себя и своей жизни в будущем или фантазировать о том, как вы достигнете всех своих целей. «Это поможет вашему разуму привыкнуть к идее, что вы можете достичь успеха, и позволит вам чувствовать себя увереннее в стремлении к своим целям», — заключила Дэвис.

Ранее психолог Чики Дэвис дала семь советов о построении счастливых отношений. По словам эксперта, очень важно, чтобы партнеры наладили прочную эмоциональную связь и были честны друг с другом.