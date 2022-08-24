Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог назвала эффективные способы повысить уверенность в себе

Психолог Чики Дэвис: чтобы повысить уверенность в себе, следует выявить свои достоинства

Фото: Karol Stefański / Unsplash

Существуют эффективные способы, помогающие повысить уверенность в себе, утверждает психолог Чики Дэвис. Некоторые из них она назвала в статье для Psychology Today.

Для начала, по словам Дэвис, необходимо поработать над своими негативными установками. Она советует выявить ограничивающие убеждения о себе и противопоставить каждому из них позитивное убеждение. «Например, вы можете сказать себе: "Я добрая, умная, целеустремленная", и так далее», — предлагает психолог.

Например, таким мыслям как «Я недостойна» можно противопоставить утверждение «Я достойна не меньше других». Или, если у нас возникают мысли наподобие «Я не умеюз аводить друзей», их можно заменить их чем-то вроде: «У меня есть возможность заводить новых друзей»

Чики Дэвиспсихолог

Следует напоминать себе не только о своих достоинствах, но и об умениях и способностях. При этом, как отметила Дэвис, важно проявлять сострадание к самому себе и с сочувствием относиться даже к своим негативным сторонам и качествам.

Материалы по теме:
Плохие новости вгоняют нас в стресс и бьют по психике. Чем заняться, чтобы отвлечься от негатива?
Плохие новости вгоняют нас в стресс и бьют по психике.Чем заняться, чтобы отвлечься от негатива?
11 июня 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

В заключение эксперт посоветовала с оптимизмом смотреть в будущее. Для тренировки этого навыка она рекомендует выполнять упражнения на визуализацию. Например, представлять идеальную версию себя и своей жизни в будущем или фантазировать о том, как вы достигнете всех своих целей. «Это поможет вашему разуму привыкнуть к идее, что вы можете достичь успеха, и позволит вам чувствовать себя увереннее в стремлении к своим целям», — заключила Дэвис.

Ранее психолог Чики Дэвис дала семь советов о построении счастливых отношений. По словам эксперта, очень важно, чтобы партнеры наладили прочную эмоциональную связь и были честны друг с другом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
В Совфеде ответили на призыв Латвии изолировать часть русского общества
Парень помог жительнице Мэриленда выиграть 28 тысяч долларов в лотерею
Глава МВД Британии призвала жестче преследовать российских олигархов
Женщина утонула в бассейне отеля во время прямого эфира с подписчиками
Меган Маркл показала лицо без макияжа
Бывший премьер-министр Малайзии получил 12 лет тюрьмы
Посольство России направило ноту протеста в МИД Латвии из-за сноса памятника
14-летняя российская фигуристка решила сменить спортивное гражданство
Ведущий «Дома-2» высказался о найденной мертвой звезде шоу
Конфликт между депутатами в российском городе попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.