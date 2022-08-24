Раскрыт состав нового американского пакета военной помощи Украине

Bloomberg: в новый пакет военной помощи США для Украины войдут шесть ЗРК и тысячи снарядов

В рамках нового пакета военной помощи США направят Украине шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и 300 тысяч артиллерийских и минометных снарядов. Состав раскрыло агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, в пакет американской помощи Киеву войдут: противоартиллерийские радары U24, система подавления БПЛА, оборудование поддержки, средства борьбы с БПЛА Vampire, а также ракетные системы лазерного наведения. Помимо прочего, Украина получит финансовые средства на обучение военных.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит украинскому государству крупнейший пакет военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов. Сообщается, что на эти деньги Украина сможет закупить у США системы ПВО, артиллерийское вооружение, боеприпасы и системы радиоэлектронной борьбы.

24 августа в The Washington Post написали, что на первых этапах конфликта на Украине США поставляли Киеву преимущественно переносные противотанковые и зенитные комплексы Javelin и Stinger, так как не ожидали, что боевые действия затянутся надолго.