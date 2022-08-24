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Отмену выступления группы «Сплин» подтвердили

Организаторы фестиваля подтвердили отмену выступления группы «Сплин»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Организаторы фестиваля «Музыка с сильным характером» подтвердили отмену выступления группы «Сплин». Их комментарий приводит издание Afisha Daily.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что группа "Сплин" не примет участие в фестивале "Музыка с сильным характером", который состоится 26 августа 2022 года на ВЭБ Арене», — заявили организаторы мероприятия. Причины отмены при этом не уточнялись.

О том, что выступление группы «Сплин» в Москве, скорее всего, не состоится, стало известно 23 августа. Как отмечал «Коммерсантъ», возможная отмена концерта может быть связана с предыдущим выступлением коллектива на фестивале «Чернозем» в Воронеже. В тот день лидер группы Александр Васильев обратился к уехавшим из России артистам — в частности, к участникам «Машины времени», «Аквариума» и Tequilajazzz — и выразил надежду, что скоро они смогут вернуться. Он также посвятил им песню «Выхода нет».

Ранее актриса Рената Литвинова сообщила об отмене проката в России фильма «Северный ветер».

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Дениза Мацаева
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